Nord Carolina, una casa crolla nell'oceano

A Buxton, in Nord Carolina, una casa è crollata nell'oceano a causa dell'alta marea. Secondo le autorità locali, nel solo mese di febbraio, sono già quattro gli stabili che sono crollati in mare dando vita a un campo di detriti che ha portato alla chiusura temporanea delle spiagge. Le autorità locali hanno fatto sapere che le tutte le abitazioni erano disabitate al momento del crollo.