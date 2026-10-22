Possibile trilaterale a novembre

Nonostante i colloqui tra Witkoff e Putin, continuano i raid russi sull'Ucraina

Trump chiede che l'Ucraina ceda la sovranità degli oblast di Donetsk e Lugansk"definitivamente

di Luca Pesante
22 Ott 2026 - 12:45
01:31 
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