Non solo Mojtaba Khamenei: chi sono i nuovi volti ai vertici di Teheran

"Qualsiasi nuova protesta contro il governo verrà repressa con una forza ancora più dura di quella che avete visto a gennaio". È la minaccia dei pasdaran pronunciata in diretta tv. Per ora gli Ayatollah non mostrano segni di fragilità, nonostante più di 50 personalità di spicco tra alti comandanti ed esponenti politici siano stati uccisi dai raid di Washington e Tel Aviv. Tra questi la Guida Suprema Ali Khamenei.