Non solo Italia, il maltempo non risparmia nemmeno il Mozambico

Situazione di grave emergenza in Mozambico per le alluvioni che stanno investendo il Paese. Si contano almeno un centinaio di vittime, mentre più di mezzo milione di persone sono state colpite dal disastro. Almeno 65mila famiglie hanno dovuto abbandonare le loro casa. Critica, anche, la situazione delle infrastrutture: la strada principale del Paese è interrotta per 150 chilometri e il raccolto dell'anno è a grave rischio, con lo spettro della fame che aleggia sull'intera nazione.