Niveo, ex concorrente di Amici e il videomessaggio di Laura Pausini: "Vuoi aprire i miei concerti?"

Una grande sorpresa, un sogno che si avvera per un giovane cantante. Laura Pausini ha inviato un videomessaggio a Niveo, ex concorrente del talent di Maria De Filippi, Amici, in cui gli chiede di aprire i suoi prossimi concerti. "Ho ascoltato la tua musica, ho voglia di abbracciarti e sentirti cantare. Ti va di venire ad aprire i miei concerti del Forum a Milano il 27 e il 28 novembre?", così la cantante lo sorprende. Lui incredulo e visibilmente emozionato, si porta una mano alla bocca mentre cerca di realizzare la grande opportunità che gli è stata offerta. Nato nel 2004 in un paesino in provincia di Lucca, Niveo, all'anagrafe Marco Fasano, si appassiona alla musica sin dall'infanzia e si esibisce per diverso tempo in strada con inediti e cover. Nel 2022 la sua partecipazione ad Amici gli ha aperto la strada al successo con il suo primo inedito "Scarabocchi".