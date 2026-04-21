New York, le star sfilano per la prima mondiale de "Il diavolo veste Prada 2"
Grande attesa per il ritorno del film cult. Tra le icone di Hollywood anche Lady Gaga che ha prestato la sua voce per la nuova colonna sonora
Più che una première, una vera dichiarazione di stile. A New York il debutto del sequel atteso da quasi vent'anni si trasforma in una sfilata a cielo aperto: Anne Hathaway omaggia il 2006 con un total red d’impatto, mentre Lady Gaga sceglie un'eleganza rigorosa in nero. Il vero "diavolo" della moda, Anna Wintour, rende ancora più sottile il confine tra realtà e finzione.