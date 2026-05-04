New York, grande attesa per il Met Gala a tema "la moda è arte"

Lusso, eccessi, il glamour al suo apice: si alza, tra poche ore, il sipario sull'evento più esclusivo del mondo della moda, il Met Gala di New York. Ogni anno, dal 1948, il primo lunedì di maggio è quello della strepitosa passerella che precede la raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Quest'anno il tema è il rapporto tra arte e moda "fashion is art": circa 450 gli inviti, da 75 mila dollari l'uno.