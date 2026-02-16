New York Fashion Week, l'inverno più hot tra pellicce sexy e tute lingerie

Dalla passerella dell’ultima New York Fashion Week arriva un vento di cambiamento: l’inverno non è mai stato così "hot". I designer scommettono su tute lingerie indossate sotto maxi cappotti anni ’80, minidress di pelle e pellicce che svelano dettagli in pizzo più sensuali che mai. Non si tratta solo di provocazione, ma di una presa di posizione: il cosiddetto "revenge outfit", pensato per sentirsi favolose e sicure di sé, invade la città che non dorme mai. Tra beige raffinati da Ralph Lauren e incursioni graffianti, Manhattan detta le regole della stagione prima di passare il testimone a Londra, Milano e infine Parigi, in un tour globale che celebra audacia, potenza e stile esagerato.