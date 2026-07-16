TASMANIA

Neil, l'elefante marino in giro per la città

Neil è un famoso elefante marino del sud""diventato una celebrità in Rete: 200mila i follower

16 Lug 2026 - 13:31
01:30 
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Pesante circa 600 kg, Neil è noto per le sue visite nella cittadina di Dunalley, dove ama bloccare il traffico, riposare in mezzo alle strade e danneggiare i cartelli stradali.

elefante marino