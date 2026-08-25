addio all'icona statunitense

Dolly Parton, i momenti iconici della regina del country

La cantante si è spenta all'età di 80 anni"negli Stati Uniti

25 Ago 2026 - 22:24
03:16 
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È morta la cantante country Dolly Parton. La star della musica statunitense si è spenta il 25 agosto all'età di 80 anni, nella sua casa a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti

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