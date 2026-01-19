La Nasa "scalda i motori": ultimi preparativi della missione Artemis II

Il razzo Sls e la capsula Orion di Artemis II hanno raggiunto la piattaforma di lancio del Centro spaziale Kennedy in Florida. Nei prossimi giorni saranno completate le operazioni di integrazione e test in vista del volo lunare previsto a febbraio, il primo da oltre 50 anni. A bordo quattro astronauti, chiamati a compiere un giro completo attorno alla Luna prima di fare ritorno a Terra con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.