Spazio
VERSO LA LUNA

La Nasa "scalda i motori": ultimi preparativi della missione Artemis II

Il razzo Sls e la capsula Orion hanno raggiunto la piattaforma di lancio"del Centro spaziale Kennedy in Florida

di Silvia Carrera
19 Gen 2026 - 14:18
01:36 

Il razzo Sls e la capsula Orion di Artemis II hanno raggiunto la piattaforma di lancio del Centro spaziale Kennedy in Florida. Nei prossimi giorni saranno completate le operazioni di integrazione e test in vista del volo lunare previsto a febbraio, il primo da oltre 50 anni. A bordo quattro astronauti, chiamati a compiere un giro completo attorno alla Luna prima di fare ritorno a Terra con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.

