Napoli, sospende la chemioterapia e realizza il sogno di diventare mamma

La storia di Antonella Bonomo ha commosso la Campania e l'Italia intera. La donna, di professione avvocato, scopre di avere un tumore al seno nel momento in cui ha il desiderio di diventare mamma. Passa da un medico che le suggerisce di escludere la maternità dai suoi pensieri a un altro che fa tutto il contrario e cerca di aiutarla. Antonella si opera e sospende le cure post-intervento fino a quando non scopre di essere incinta e, nel giro di un anno, diventa mamma di Diego, che definisce "il miracolo più bello della mia vita". La storia di Antonella ha colpito anche il vicepremier Antonio Tajani che l'ha chiamata personalmente per esprimerle la propria ammirazione.