tranci di ogni tipo

Napoli Pizza Village, al via il festival del gusto sul lungomare di Pozzuoli

L'evento che anno dopo anno, punta a valorizzare un simbolo della cucina napoletana e il suo territorio

di Dario Vito
08 Lug 2026 - 13:14
01:20 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo