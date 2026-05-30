Napoli incantata dalla frutta realistica, il nuovo dessert trompe-l'œil che sfida la pasticceria tradizionale

In Francia la chiamano trompe-l'œil, dalle nostre parti Frutta realistica. Perché quando la mangi, la curiosità si appaga e il desiderio diventa realtà. A inventarla il noto pasticcere francese Cédric Grolet, più di 10 anni fa, ma la frutta prima ancora di trasformarsi in realistica, è diventata Virale, solo pochi mesi fa, con la potenza degli influncer che l’hanno sperimentata per la prima volta in Italia, a Portici, in Campania.