Musica, Zucchero attraverserà l'Italia con un tour negli stadi

Per celebrare una delle sue canzoni di maggior successo, Zucchero attraverserà l’Italia intera con un tour negli stadi dal nome "Baila: sexy thing 25th under the moonlight". Il tour partirà il prossimo 4 luglio dallo stadio di Udine, poi sarà la volta di Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Il 15 maggio a Mantova ci sarà la data zero che è già sold out e anticipa una serie di concerti internazionali. Anche se il cantante non nasconde l'amore per il suo Paese...