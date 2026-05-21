Da febbraio

Mrs. Doubtfire arriva a teatro in Italia, versione musical

A Milano le ultime audizioni per scegliere il cast

di Maria Vittoria Corà
21 Mag 2026 - 13:40
01:35 
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Oltre la commedia. Uno dei film più amati degli anni '90 entrato nell'immaginario e nella memoria collettiva: Mrs. Doubtfire arriva a teatro, in Italia, versione musical.

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