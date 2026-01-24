Mozart più Gluck: nei teatri dell'Emilia, i gioielli musicali del '700

A Piacenza, ecco il Don Giovanni di Mozart. Primadonna, la star mondiale Carmela Remigio. Nel teatro municipale, la regia innovativa del 38enne Andrea Bernard smitizza il maschio seduttore: un Don Giovanni quasi psicanalizzato, quasi un eterno bambino che colleziona donne per capriccio. E infatti in scena ci sono anche due figuranti bambini, Viktor Pastori e Irene Meles. Domenica si replica, la tourneé prosegue a Modena.