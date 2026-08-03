Mosca, una coppia di panda festeggia insieme il compleanno

Lo zoo di Mosca ha festeggiato i compleanni della sua coppia di panda, Ding Ding e Ru Yi, che hanno compiuto rispettivamente nove e dieci anni. Alla festa di compleanno, a Ding Ding è stato regalato un vaso pieno di frutta con il numero nove, oltre a una chaise longue di bambù con un ombrellino. Ru Yi ha trascorso molto tempo a sfogliare l’album di famiglia prima di rivolgere la sua attenzione alla sorpresa principale: una torta di ghiaccio e frutta.

