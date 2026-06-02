Guerra in Ucraina

Mosca minaccia Kiev: "La guerra continuerà finché rifiuterà la pace"

Dopo i raid che hanno causato almeno 21 morti, il Cremlino rilancia le condizioni per il negoziato "

di Isabella Josca
02 Giu 2026 - 19:00
01:35 
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