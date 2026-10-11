L'indiscrezione del Financial Times: Mosca vuole uccidere i vertici della difesa Ue

Un'inchiesta del Financial Times ha rivelato un grave allarme lanciato dai servizi segreti di cinque paesi occidentali. Secondo le fonti d'intelligence, la Russia sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili e i manager della difesa europea. La paura cresce soprattutto in Polonia, dove il primo ministro Tusk ha annunciato che una persona è stata arrestata per aver pianificato il suo assassinio e quello del ministro della Difesa.