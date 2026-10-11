I presunti piano del Cremlino

L'indiscrezione del Financial Times: Mosca vuole uccidere i vertici della difesa Ue

Secondo le fonti d'intelligence, la Russia sta intensificando gli sforzi per assassinare"responsabili e"manager, rompendo un vecchio tabù sullo spionaggio

di Francesca Canto
11 Ott 2026 - 20:00
01:22 
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Un'inchiesta del Financial Times ha rivelato un grave allarme lanciato dai servizi segreti di cinque paesi occidentali. Secondo le fonti d'intelligence, la Russia sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili e i manager della difesa europea. La paura cresce soprattutto in Polonia, dove il primo ministro Tusk ha annunciato che una persona è stata arrestata per aver pianificato il suo assassinio e quello del ministro della Difesa.

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