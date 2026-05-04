Mosca, drone si schianta contro un grattacielo di lusso vicino al Cremlino
Ministero della Difesa russo: "Abbattuti 117 droni ucraini durante la notte"
Durante la notte un drone è caduto in un quartiere a sud-ovest di Mosca, danneggiando un grattacielo di lusso a meno di dieci chilometri dal Cremlino. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha dichiarato lunedì che altri due droni sono stati abbattuti dalle difese aeree.
Il Ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno abbattuto 117 droni ucraini durante la notte tra domenica e lunedì.