Morte di Dolly Parton,"il museo dedicato alla cantante country

Nelle ore precedenti alla morte della cantante Dolly Parton è stata annunciata l'apertura del Life of Many Colors Museum, destinato ad aprire nel centro di Nashville, Tennessee. Sarà la più grande esposizione mai dedicata alla vita e alla carriera dell'artista e troverà spazio nello stesso edificio del nuovo SongTeller Hotel, la cui apertura è prevista a settembre. Un progetto che permetterà ai fan di ripercorrere decenni di musica, costumi, successi e ricordi personali della cantante di "Jolene" e "9 to 5".