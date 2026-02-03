Montagnareale, si cerca il killer che ha ucciso tre cacciatori

Diventa sempre più complesso il caso dei tre cacciatori ritrovati senza vita mercoledì scorso nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. Al momento, di certo, c'è solo che il più giovane Davis Pino, 26 anni, è stato raggiunto da due fucilate. Il fratello Giuseppe, 44enne, è stato ucciso con un colpo al fianco. Mentre fatale per Antonio Gatani, 82 anni, è stato lo sparo che lo ha preso al cuore. Tutti e tre erano incensurati, uniti dalla passione per la caccia. Intanto, una persona, amico di Antonio Gatani, è stata interrogata come persona informata sui fatti e, davanti ai carabinieri, si sarebbe contraddetto più volte.