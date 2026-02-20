Monfalcone, inizia la Quaresima e le chiese diventano moschee aperte per il ramadan

A Monfalcone, provincia di Gorizia, 30 mila abitanti di cui 9 mila bengalesi i fedeli musulmani non avevano un luogo dove riunirsi, fino a quando la diocesi ha offerto loro una sala, nel comune di Saranzano, e un oratorio. Da anni il centrodestra, che governa la città, si batte contro la proliferazione di luoghi di culto abusivi sul territorio. Uno scontro che adesso, con l'inizio del ramadan, rischiava di esplodere. La soluzione, pur provvisoria, è arrivata dalla Chiesa cattolica: parole di apertura dall'arcidiocesi, e l'offerta concreta di spazi dove riunirsi.