è un cane trovatello porta-fortuna

Mondiali 2026, è Osito la mascotte del Messico

Vestito con la maglia della nazionale, un cane salvato da un rifugio gira per Città del Messico in biciletta

20 Giu 2026 - 15:10
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