Momento di grande emozione al concerto di Olly: i fan formano un cordone umano per far ballare una bambina
Alcuni giovani hanno fatto spazio tra la folla per permettere alla piccola di danzare senza rischiare di essere schiacciata dagli adulti
Momenti di grande emozione allo stadio Ferraris di Genova, durante il concerto di Olly, quando alcuni fan hanno notato una bambina che ballava in mezzo alla folla. E lì, è subito arrivato un grande gesto di solidarietà: alcuni ragazzi hanno iniziato a far spazio tra la folla e si sono, poi, stretti in un cordone umano attorno alla piccola, per permetterle di ballare liberamente senza rischiare di essere schiacciata dagli adulti attorno a lei. La gioia della bambina dev'essere stata grande, tanto che - appena realizzato quanto stava accadendo - ha iniziato a saltare e a danzare sul piccolo "palco" riservato soltanto a lei.