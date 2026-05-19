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Moda, tendenza caos

La nuova tendenza è il disordine sparso

di Eleonora Rossi Castelli
19 Mag 2026 - 19:15
01:34 
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L'era della perfezione è finita. Almeno, nella realtà. Se sui social l'estetica "clean", pulita, può ancora sopravvivere di filtro in filtro, la vita vera reclama una moda... autentica: e quindi, caotica. Il disordine sparso è la tendenza.

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