Moda, primavera verde: ecco la nuova tendenza di marzo
Dal brillante Chartreuse al polveroso Military Green, passando per sfumature più tenui o classichedi Silvia Carrera
Dal brillante Chartreuse al polveroso Military Green, passando per sfumature più tenui o classiche, il colore di questa prossima mezza stagione è il verde.
Perfetto per uscire con morbida classe dalla malinconia dell’inverno e traghettare il guardaroba verso aneliti primaverili... Dalle tonalità erbose che evocano distese di prati ai verdi profondi da sottobosco, questa nuance si è fatta largo sulle passerelle e ha conquistato anche le dive da Oscar.