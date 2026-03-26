Tutte le sfumature

Moda, primavera verde: ecco la nuova tendenza di marzo

Dal brillante Chartreuse al polveroso Military Green, passando per sfumature più tenui o classiche

di Silvia Carrera
26 Mar 2026 - 13:52
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Dal brillante Chartreuse al polveroso Military Green, passando per sfumature più tenui o classiche, il colore di questa prossima mezza stagione è il verde.

Perfetto per uscire con morbida classe dalla malinconia dell’inverno e traghettare il guardaroba verso aneliti primaverili... Dalle tonalità erbose che evocano distese di prati ai verdi profondi da sottobosco, questa nuance si è fatta largo sulle passerelle e ha conquistato anche le dive da Oscar.

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