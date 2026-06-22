CAMBIO DI ROTTA

Moda, il nuovo lusso è non seguire le tendenze

Addio ostentazione, meglio scegliere"un cappotto che dura anni o una giacca perfetta da tenere nell'armadio e sfoggiare nell'occasione giusta

di Maria Vittoria Corà
22 Giu 2026 - 12:53
01:33 
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Non urla, si racconta nei dettagli...è il nuovo lusso, un tempo sinonimo di ostentazione...oggi capacità di innovare senza inseguire la tendenza. 

  

  

 