Minnesota, manifestanti protestano davanti all'hotel di Gregory Bovino

Attimi di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine davanti all'hotel di Minneapolis dove alloggia il capo del Border Patrol, Gregory Bovino: oltre 20 arresti. Secondo le autorità, "sono stati causati danni alla proprietà e sono stati lanciati oggetti contro gli agenti. Coloro che non hanno ottemperato agli ordini legittimi o hanno commesso reati sono stati arrestati".