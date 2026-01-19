Minnesota, attivisti interrompono una funzione religiosa in una chiesa dove il pastore è un funzionario dell'Ice

Un gruppo di manifestanti del Minnesota ha interrotto le funzioni religiose in una chiesa dove un funzionario locale dell'Ice sembra ricoprire il ruolo di pastore. Il video mostra un gruppo di attivisti alla Cities Church di St. Paul che scandiscono slogan come “Ice fuori” e “Giustizia per Renee Good”: la donna, di 37 anni e madre di tre figli, è stata uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis all'inizio di questo mese, nel contesto di un'intensificazione delle attività federali di controllo dell'immigrazione. I manifestanti sostengono che uno dei pastori della chiesa sia a capo dell'ufficio locale dell'Ice che supervisiona le operazioni che hanno comportato l'uso di violenza e arresti illegali.