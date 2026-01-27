Minneapolis, ritirati diversi agenti dell'Ice

Dopo un’altra nottata caratterizzata da proteste e arresti in Minnesota contro gli agenti federali dell’Ice e sotto l’hotel dove alloggiava Greg Bovino. Il capo della polizia di frontiera, rimosso dall’incarico, secondo alcuni media, dovrebbe lasciare la città insieme a diversi agenti del Border Patrol. In più, il presidente Trump, dopo le critiche, ha aperto un’inchiesta indipendente e mettendo proprio Bovino da parte. In città arriverà Tom Homan, detto “lo zar dei confini”, già incaricato dal presidente di blindare il confine sud degli Usa. Ma i segni del nervosismo restano non solo a Minneapolis, come nel caso della spettacolare protesta a Los Angeles.