Minneapolis, non solo l'omicidio di Pretti: tutti i precedenti dell'Ice

A partire da dicembre 2025, con l'arresto immotivato di Mubashir, ventenne statunitense di origini somale che vive a Minneapolis, l'indignazione pubblica e le accuse di profilazione razziale da parte dei federali avevano già cominciato ad attraversare le strade della città del Minnesota. Ma con l'omicidio di Renée Nicole Good, lo scorso 7 gennaio, la situazione è peggiorata, soprattutto dopo la scelta del Dipartimento di Giustizia di non perseguire penalmente l'agente. E gli episodi controversi nell'ultimo mese si sono intensificati: una donna disabile è stata trascinata fuori dall’auto durante un controllo, pochi giorni dopo gli agenti hanno fatto irruzione in casa di ChongLy “Scott” Thao, passando per l'arresto di un bambino di soli 5 anni e arrivando all'uccisione di Alex Jeffrey Pretti, un cittadino americano, che rischia di scavare nella crepa profonda che divide gli Stati Uniti.