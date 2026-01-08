Minneapolis, migliaia di persone in piazza in tutto il Paese dopo che un agente dell'Ice ha ucciso una donna

La tensione è altissima negli Stati Uniti: migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese, dopo che un agente dell'Ice, l'agenzia federale per l'immigrazione, ha ucciso una donna a Minneapolis, in Minnesota, proprio vicino al luogo in cui venne assassinato George Floyd nel 2020. La vittima, Renee Nicole Good, di 37 anni, era una cittadina americana originaria di Colorado Spring, e aveva tre figli, il più piccolo di sei anni.