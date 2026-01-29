Minneapolis, la conferenza stampa di Tom Homan, lo "zar dei confini"

Nella sua prima conferenza stampa a Minneapolis, Tom Homan, lo "zar dei confini", inviato da Trump, promette operazioni anti-immigrati mirate, sulla base di informazioni precise e non più retate generalizzate. Homan non parla dei due cittadini americani uccisi, chiede collaborazione alle autorità locali, riconosce il diritto a protestare, ma afferma che quanto è successo è dovuto alla campagna di odio contro l'Ice. Per gli agenti federali nuove indicazioni: arrestare solo immigrati con precedenti penali ed evitare contatti con i manifestanti.