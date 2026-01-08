Minneapolis, in un video il momento dello sparo

Stanno facendo il giro del web i video amatoriali che mostrano un agente delle forze anti-immigrazione sparare, e uccidere, una donna a bordo della sua auto a Minneapolis. "Sei un criminale" urla una testimone all'agente responsabile dello sparo. Il caso sta infiammando gli Stati Uniti. Centinaia di persone sono scese in piazza a protestare contro le forze anti-immigrazione mentre il presidente Trump ha difeso l'azione. "Ha sparato per difendersi", ha dichiarato il tycoon. Mentre i leader democratici di Camera e Senato chiedono un'indagine.