Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Infiamma la protesta

Minneapolis, in un video il momento dello sparo

Dopo l'uccisione di una donna a Minneapolis da parte di un agente delle forze federali anti-immigrazione, negli Stati Uniti monta la protesta. Il presidente Donald Trump: "Ha sparato per difendersi"

08 Gen 2026 - 11:49
01:39 

Stanno facendo il giro del web i video amatoriali che mostrano un agente delle forze anti-immigrazione sparare, e uccidere, una donna a bordo della sua auto a Minneapolis. "Sei un criminale" urla una testimone all'agente responsabile dello sparo. Il caso sta infiammando gli Stati Uniti. Centinaia di persone sono scese in piazza a protestare contro le forze anti-immigrazione mentre il presidente Trump ha difeso l'azione. "Ha sparato per difendersi", ha dichiarato il tycoon. Mentre i leader democratici di Camera e Senato chiedono un'indagine. 

minneapolis
video evidenza
sparatoria