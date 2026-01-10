Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
parla la vedova della 37enne uccisa dall'Ice

Minneapolis, in un video gli attimi precedenti alla morte di Renee: "Noi fischietti, loro pistole"

Le nuove immagini girate dall'agente dell'Ice che ha sparato, si vede la vittima in auto e la moglie che riprende la scena dalla strada che dice: "Vuoi venire a sfidarci?"

10 Gen 2026 - 08:00
00:45 
minneapolis
sparatoria
ice