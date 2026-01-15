Logo Tgcom24
Mondo
Tensione durante le manifestazioni

Minneapolis, continuano le proteste: il lancio dei fumogeni

Nella giornata di ieri un agente federale ha sparato a un uomo a una"gamba

15 Gen 2026 - 11:13
00:41 

Continuano le proteste a Minneapolis, dopo che nella giornata di ieri un agente federale ha sparato a un uomo a una gamba. Nel video alcuni manifestanti urlano contro le forze dell'ordine e lanciano fumogeni, mentre gli agenti scagliano granate stordenti e utilizzano proiettili non letali contro i partecipanti. 

