Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dopo l'omicidio di Renee Good

Minneapolis, continuano le proteste contro l'Ice

Migliaia di persone sono scese in piazza scandendo il nome della donna uccisa da un agente federale dell'immigrazione

11 Gen 2026 - 10:54
02:15 
minneapolis
usa
video evidenza