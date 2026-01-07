Logo Tgcom24
Mondo
monta la protesta

Minneapolis, agenti ICE sparano e uccidono una donna: "Voleva investirci"

Monta la protesta: era la moglie di un importante attivista pro-migranti. Il sindaco ai federali: "Andate via"

07 Gen 2026 - 20:30
