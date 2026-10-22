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Una fan è malata di tumore: Miley Cyrus l'aiuta a rasarsi i capelli

La cantante ha incontrato Cash Jacobs nel backstage dell'Hollywood Bowl di Los Angeles, realizzando il desiderio della ragazza

22 Ott 2026 - 17:56
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