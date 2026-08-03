Milano, il turismo vola: anche grazie a "Il Diavolo veste Prada 2"

È l'effetto Il Diavolo veste Prada 2. A Milano il flusso del turismo internazionale è cresciuto notevolmente, anche grazie al successo della pellicola. Tra le zone in cui è cresciuto di più l’afflusso di turisti c’è quella tra il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, con un aumento del 17% dopo il film. E ovviamente dopo aver visto la pellicola dedicata alla moda, i turisti sono aumentati anche in Montenapoleone, del 13%.