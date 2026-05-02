Polizia di Stato

Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti

In carcere a Bergamo un 27enne e un 50enne sorpresi dagli agenti di polizia durante uno scambio tra denaro e stupefacenti"

02 Mag 2026 - 08:23
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