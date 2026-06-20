tremila partecipanti

Milano Run Night, la corsa notturna sulla pista dell'aeroporto di Linate

Tra aeromobili in sosta e luci di segnalazioni per tremila partecipanti

di Rossella Ivone
20 Giu 2026 - 14:59
01:28 
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