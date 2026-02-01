A Rogoredo
Milano, ruba una pistola e spara alla polizia che lo ferisce
Protagonista della vicenda un 25enne cinese che si trova ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milanodi Paola Miglio
01 Feb 2026 - 19:15
01 Feb 2026 - 19:15
01:25
Protagonista della vicenda un 25enne cinese che si trova ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milanodi Paola Miglio
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.