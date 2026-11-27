L’Italia consolida il proprio ruolo nello scenario internazionale, con una crescita economica che supera quella dei principali partner europei e un primato mondiale nell’influenza culturale. Il report realizzato dal colosso pubblicitario Wpp e dal think tank Teha Group presentato a Milano rileva che tra il 2021 e il 2025 il pil italiano ha registrato un incremento cumulato del 16,8%, più di Francia e Germania. Il mercato del lavoro segna un risultato storico, con oltre 24 milioni di occupati e l'export del Made In Italy, potrebbe segnare il record di 666 miliardi di euro nel 2026.