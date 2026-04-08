Milano, panettieri in allarme: rincari fino al 40% per michette e filoni
Tra guerra in Iran, energia e materie prime, il prezzo del pane rischia di salire già nelle prossime settimanedi Elena Tambini
L’allarme arriva dai forni milanesi: tra tensioni internazionali, costi energetici e materie prime sempre più care, il pane potrebbe subire rincari fino al 30-40%. Dai filoni alle ciabattine, i panettieri parlano di una "tempesta perfetta" e avvertono: senza interventi, anche un bene essenziale rischia di diventare meno accessibile.