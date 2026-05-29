Milano, sarà l'Otello di Verdi ad aprire la prossima stagione del Teatro alla Scala
La prima programmazione firmata dal neo sovrintendente Fortunato Ortombina. L'orchestra sarà affidata al nuovo direttore musicale, Myung-Whun Chungdi Adele Costantini
Sarà l'Otello di Verdi ad aprire la prossima stagione del Teatro alla Scala di Milano. Poi, tredici titoli d'opera, tre mai eseguiti al Piermarini. Bizet, Puccini, Bellini, Rossini: è la prima programmazione firmata dal neo sovrintendente Fortunato Ortombina. L'orchestra sarà affidata al nuovo direttore musicale, che prende il posto di Chailly, Myung-Whun Chung, legato alla Scala da 37 anni.