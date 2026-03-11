Milano, al Museo Leonardo3 rivive l'orologio di Da Vinci

Al Museo Leonardo3, in piazza della Scala, è stata inaugurata la ricostruzione funzionante dell’orologio ideato da Leonardo da Vinci durante il suo periodo milanese. Le macchine sono state realizzate partendo direttamente dai disegni dell’inventore. Il nuovo allestimento permette ai visitatori di osservare gli ingranaggi in movimento e ascoltare il suono del tempo. L’installazione resterà in esposizione permanente nel museo.