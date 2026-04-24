IL SECONDO CAPITOLO DEL FILM

Milano, la première del "Diavolo veste Prada" 2

Sul red carpet volti dello spettacolo e campioni dello sport, ma manca il cast: in tanti speravano di vederli

di Maria Vittoria Corà
24 Apr 2026 - 12:41
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Il tappeto rosso come il fuoco, gli outfit da sfilata: a Milano brucia la febbre da "Il Diavolo veste Prada 2". Sotto il portico di Corso Vittorio Emanuele, tantissimi fan accalcati alle transenne per la première milanese del secondo capitolo del film. Sul red carpet volti dello spettacolo e campioni dello sport, manca il cast: in tanti speravano di vederli. 

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